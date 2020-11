Ad oltre un mese dall'alluvione proseguono a Miagliano i lavori di risistemazione della roggia

A più di un mese dall'alluvione del 2 e 3 ottobre, proseguono i lavori di sgombero dei detriti e risistemazione della roggia di Miagliano.

“Nelle scorse settimane si è provveduto a sgomberare la parte alta del canale dalla sabbia portata dalla piena del torrente Cervo del mese scorso – aggiorna in un post il Comune e il consigliere comunale Davide Varesano - Decine e decine di metri cubi di fine sabbia di torrente avevano infatti riempito il canale (che misura 2,5 metri di profondità per 3 metri di larghezza) facendo esondare l'acqua sulla passeggiata, in paese e sulla via Poma. In questi giorni la situazione era questa. Nella parte alta di canale l'ondata di piena del Cervo ha anche sradicato tutto l'arredo della passeggiata, piante e staccionata di protezione, e gli impianti elettrici di comando delle paratie e di videosorveglianza, oltre ad aver causato alcuni danni alla struttura in pietra che sono già stati risistemati. Si spera che entro poco tempo possa essere reimmessa l'acqua nella roggia per riprendere l'attività della centralina idroelettrica dell'ex Lanificio Botto”.