Caucino annuncia: “Mossi i primi passi verso la geriatria di territorio nel Biellese”

“Nei mesi scorsi, prima della recrudescenza del Covid, sono state poste le basi per la geriatria territoriale nel Biellese. Grazie all’interessamento e ai suggerimenti del dott. Marinoni, Direttore della struttura semplice della Lungodegenza e Geriatria e della dott.ssa Gigliola Topazzo, consigliere comunale delle Lega di Bielle e dirigente medico della SSD di Diabetologia ed Endicronologia del “Degli Infermi”, mi sono attivata presso la Direzione regionale della Sanità affinché i servizi rivolti ai nostri anziani fossero potenziati, a partire da quelli domicilari”. Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino.

In particolare, le modifiche vanno nella direzione dell’implementazione della medicina ospedaliera, da una parte, e della medicina territoriale dall’altra. “Si ritiene necessario prevedere la creazione di posti letto specificamente riservati alla geriatria per i pazienti in fase acuta, sgravando il Pronto Soccorso e gli altri reparti e, al contempo, prevedendo la figura del geriatra di territorio, che possa prendersi cura dell’anziano a domicilio. Oggi – spiega l’assessore – a livello territoriale operano i Medici di Medicina Generale; l’idea di affiancare uno specialista nel campo della geriatria, servirebbe a fornire risposte più efficaci ai nostri ‘nonni’ direttamente a casa loro, senza generare lo stress del trasporto in ospedale, se non nei casi che lo richiedano obbligatoriamente. Inoltre, il potenziamento del reparto ospedaliero, in precedenza dedicato interamente al post acuzie e alla lungodegenza, appare assolutamente essenziale”.

Nelle settimane scorse, l’ASL di Biella ha provveduto a fornire nuove indicazioni, con la possibilità di ricoverare fino a sei pazienti nel reparto di geriatria provenienti dal Pronto Soccorso. “Il Covid ha bloccato temporaneamente il percorso a cui ho accennato. Passata l’emergenza, sono certa che si potrà dare compimento alle modifiche intraprese che, lo ricordo, vanno nella direzione tracciata a livello regionale dalla commissione presieduta dal Prof. Ferruccio Fazio, che vede il potenziamento della medicina territoriale come fulcro intorno a cui si dovrà agire per migliorare la sanità piemontese”. conclude Chiara Caucino.