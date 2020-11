ANCI, Pella: “Grazie al Presidente Mattarella per apertura Assemblea annuale"

“Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi onorerà tutti noi amministratori locali d'Italia della sua presenza alla cerimonia di apertura della 37esima Assemblea nazionale ANCI. Si tratta di una presenza, confermata anche dalle precedenti edizioni, veramente significativa, che rafforza il nostro ruolo, infonde speranza e unità e ci sprona a non cedere il passo a divisioni, talvolta sconforto, a tutte le difficoltà che pur emergono nello svolgere il nostro compito quotidiano di primi cittadini”. A parlare il vicepresidente vicario dell'ANCI, nonché sindaco di Valdengo Roberto Pella.

“In questi mesi di emergenza – prosegue - sindaci e amministratori locali tutti hanno dato tutte le energie possibili per affrontare l'impatto della pandemia sui territori, dalla distribuzione dei presidi coordinando la protezione civile e le reti di volontari alla distribuzione immediata ed efficace dei buoni spesa, in un'ottica di leale collaborazione con i diversi livello di governo, esprimendo pienamente la posizione di "terminali dello Stato", più prossimi al cittadino, come ci definì il Capo dello Stato proprio nella scorsa assise. Con questa Assemblea, completamente digitale, raccogliamo le esperienze e le lezioni della crisi e le metteremo al servizio della progettazione di una ripresa più equa, più sostenibile e armonica. Emergeranno molte proposte che, sono certo, saranno raccolte dal Governo e da tutto il Parlamento, trovandoci nel pieno della fase di discussione e approvazione della legge di bilancio”.

“Tanti i temi che affronteremo insieme a esponenti del Governo e delle Istituzioni, insieme a giornalisti, esperti e partner del mondo privato con cui i territori costruiscono valore ogni giorno – sottolinea - dall'urgenza di colmare i divari ancora presenti nel nostro Paese, non solo digitali, alla necessità e all'importanza di costruire un futuro più sostenibile, proprio a partire dalle città, che consenta il rilancio dell'economia e la rinascita di un'Italia più forte e più resiliente dopo questa emergenza. Alla salute e alla promozione di stili di vita sani sarà dedicata la sessione di domani pomeriggio, con la partecipazione del Ministro Speranza, per disegnare insieme il ruolo dei sindaci nel costruire e pianificare città in salute, per la salute”.