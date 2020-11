Contest "Creativi in Fila": ecco i primi classificati

Ieri, Fondazione FILA Museum, con una diretta facebook, insieme ai membri della giuria, ha comunicato i nomi dei vincitori del Contest Creativi in FILA. Ricordiamo che l’iniziativa è nata per celebrare il decimo compleanno di Fondazione FILA Museum e che era volta a incentivare e valorizzare le pratiche di giovani talenti emergenti, chiamati a reinterpretare la storia, i protagonisti e le innovazioni FILA in chiave contemporanea.

Sono pervenute 136 opere che sono state valutate dalla giuria presieduta da Sabrina Rocca e composta da Chiara Ferrero, Massimiliano Gaggino, Andrea Quaregna, Samuel Grossi e Daniele Licata. La vincitrice del contest è Lucrezia Marcelli, giovane artista romana, con l'opera ANCESTRALI, un brano musicale che diventa pura energia, quella di una pallina da tennis, che disegna una traiettoria nell'aria con tale forza da perforarla.

Rammentiamo, inoltre, che la premiazione ufficiale avverrà giovedì prossimo come evento inserito all'interno della XIX Settimana della Cultura d' Impresa e che questo evento ben si incastona nelle attività di una realtà come Biella che da poco è stata inserita nel Network Città creative UNESCO.Nei link a seguire sono contenuti, la presentazione dei vincitori, le opere premiate e le descrizioni fatte dagli artisti:1° classificato: Lucrezia Marcelli 2° classificato: Gabriele Bollassa, Claudio Garimoldi, Emilia Gozzano, Gabriele Scudiero, Giorgia Ubaldi 3°classificato: Davide Ingannamorte, Domenico Coppola. Menzione Pierluigi Rolando: Greta Liddi, Lucia Magi.