Letteratura e Industria, la cultura a portata di giovani con il Concorso Scuole

“Riuscire a diffondere i valori della cultura di impresa soprattutto fra le nuove generazioni è uno dei nostri obiettivi prioritari e, in generale, crediamo sia importante supportare iniziative culturali di più ampio respiro, che possano generare la linfa utile alla crescita delle persone, delle imprese, del territorio. Quest'anno i ragazzi hanno avuto modo di leggere e poter rivolgere una domanda agli autori dei libri finalisti. Mi ha colpito quanto spesso emerga, leggendo le domande in concorso, un'opinione lucida della situazione attuale e di come i tempi si siano evoluti, di come la tecnologia ha impattato sulle regole del gioco e della grande sfida che è oggi il fare impresa. Un plauso ai partecipanti che ci hanno, con il loro punto di vista, ancor più motivato a continuare in questa bellissima sfida”. Così Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, rimarca le finalità con cui il GGI sostiene il Concorso Scuole del Premio Biella Letteratura e Industria.

Rivolta agli studenti degli istituti superiori del Piemonte, l’iniziativa ogni anno accompagna l’edizione del Premio nazionale che da 19 anni ricerca e premia pubblicazioni, libri di narrativa o saggistica, che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza letteraria. Il Concorso Scuole quest’anno ha per titolo “Una domanda per autore”. E’ sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Ufficio Scolastico provinciale di Biella, la Provincia di Biella e Videoastolfo.

La premiazione del Concorso Scuole sabato in streaming

I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia conclusiva del Premio Biella Letteratura e Industria, che vedrà la partecipazione di Christian Zegna, oltre ai saluti del presidente Uib, Giovanni Vietti, e che si svolgerà sabato 21 novembre, a partire dalle 17, in diretta streaming dalle pagine Facebook e YouTube del Premio e trasmessa da Rete Biella, Alpi Tv e Tele Biella.

Il Premio Biella Letteratura e Industria

Il “Premio Biella Letteratura e Industria”, è promosso e finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Teatrando, la compagnia Carovana e la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio è sponsorizzato dalla ditta Lauretana, dalla società di servizi Yukon, dall’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, dal Banco BPM e dalla società di comunicazione OrangePix. Sponsor tecnici degli eventi on-line: Number One e Nicolò Caneparo.

L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.