Dal Nord Ovest – Schianto tir-furgone, un uomo in ospedale

Scontro tra un furgoncino e un tir. È accaduto oggi, poco prima delle 8, all'altezza dello svincolo per Sali Vercellese. Ad avere la peggio il conducente del furgone, trasportato in codice verde all'ospedale di Vercelli dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Attualmente la strada è ancora chiusa in attesa della rimozione dei mezzi interessati .