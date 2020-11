Spaccio aggravato di sostanze stupefacenti a minorenni: arrestato biellese di 18 anni

E' stato arrestato dai Carabinieri un giovane appena maggiorenne per spaccio Gli investigatori sono arrivati a lui grazie a diversi elementi che uniti tra loro hanno portato a dare nome ed volto allo spacciatore che cedeva stupefacenti a suoi "quasi" coetanei, minorenni.

Contestualmente alle consuete attività di polizia giudiziaria svolte dall'Arma dei Carabinieri sul territorio, al fine di prevenire e perseguire le attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della stazione di Candelo, hanno portato a termine una brillante operazione, conclusa grazie all'acquisizione di informazioni e all'ottima conoscenza del territorio e dei suoi abitanti.

Hanno proceduto, nel corso della notte, ad una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti 110 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e ben 4 mila euro in denaro contante. Il tutto facente parte di un'attività di spaccio messa in pratica da un giovanissimo, appena 18enne, biellese, senza precedenti.

Il ragazzo, sotto gli occhi attoniti della madre, ignara di quanto il figlio stesse facendo, è finito quindi in manette e portato negli uffici di via Rosselli per gli atti di rito. I Carabinieri hanno quindi trasmesso immediatamente gli atti alla Procura di Biella, per le successive determinazioni. Il 18enne è stato poi ricondotto alla propria abitazione dove si trova tutt'ora agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.