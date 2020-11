Investito in bicicletta in via Milano. Pirata della strada non si ferma a soccorrere

Alle 20 di ieri sera, a Chiavazza poco dopo il piazzale del cimitero, un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto e quindi a soccorrerlo. L'uomo si è rialzato ma una volta tornato a casa l'aumento dei dolori lo ha indotto a farsi accompagnare al pronto soccorso da un famigliare. Per lui il referto medico parla di 7 giorni di prognosi.

Ora l'uomo dovrà recarsi in Questura a regolarizzare la denuncia. A quel punto verrà aperta un'indagine dalla Polizia che vista la presenza di telecamere di video sorveglianza nella zona di via Milano, potrebbe anche portare all'eventuale identificazione del pirata della strada.