Cossato, funerali in forma privata per Elio Panozzo

Non si svolgerà oggi il funerale di Elio Panozzo, com'era stato programmato in origine. La cerimonia si terrà in forma privata domani, mercoledì 18 novembre. A darne comunicazione il circolo del Pd di Cossato in un post apparso pochi minuti fa che recita: “Dopo il grande cordoglio che ha suscitato la scomparsa del ex partigiano Elio Panozzo e le difficoltà che un funerale pubblico avrebbe creato in un momento sanitario così difficile .La famiglia comunica che il funerale del caro congiunto si celebreranno in forma privata domani mercoledì 19, alle 14.30, in Borgata Paschetto nel piazzale antistante il campo sportivo Ezio Abate”.