E' stato ritrovato morto nel suo alloggio di Vigliano Biellese nel pomeriggio di lunedì 16 novembre.

Si tratta di Rocco Luppino di 63 anni e ad allertare le forze dell'ordine è stato il vicino di casa che non riuscendo a contattare l'uomo e sapendo della moglie ricoverata in ospedale, ha contattato la centrale operativa temendo un possibile malore.

Purtroppo l'intervento dei militari e del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto per cause naturali.