Cade dal tetto la gestrice del Rifugio Rosazza. Trasportata in elisoccorso all'ospedale

E' stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale di Ponderano la gestrice del Rifugio Rosazza. Dalle prime notizie, la donna sarebbe andata sul tetto per provvedere ad alcuni lavori di manutenzione. Per cause sconosciute sarebbe scivolata e precipitata al suolo intorno alle 13 di lunedì 16 novembre. .

Scattati i soccorsi, anche grazie alla presenza di un volontario del Soccorso alpino biellese in forza alla funivie del lago del Mucrone, è giunto un elicottero del 118 che ha provveduto a portare la sventurata al pronto soccorso del Degli Infermi. Per lei probabili fratture.