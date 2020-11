Biellese in lutto per la scomparsa di Rosina Bona. Aveva 92 anni. Molto conosciuta a Biella, era una figura di riferimento dell'Azione Cattolica che, in queste ore, l'ha ricordata in un post sulla propria pagina Facebook. Nota anche nel mondo della scuola, dove ha insegnato italiano e filosofia a generazioni di studenti al Liceo Scientifico e all'Istituto Santa Caterina.

“I ricordi sono tanti – confida il presidente uscente di Azione Cattolica Biella – Una persona sensibile, determinata e attenta alle persone”. Il santo rosario sarà recitato questa sera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale del Piazzo. Sempre qui si terranno i funerali domani, alle 10.