Addio Elio Panozzo, i ricordi di Nicoletta Favero e dell'Associazione Biellese Volontariato

Il ricordo di Elio Panozzo è più vivo che mai. Sono sempre più numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia. A questi si unisce l'Associazione Biellese Volontariato che “piange la scomparsa di Elio Panozzo, per lunghi anni prezioso socio operante presso la sede di Cossato. Era un uomo intelligente, pratico, umile, qualità proprie delle belle persone. L’ABV ha avuto la fortuna di averlo nelle sue file. Grazie Elio. Alla famiglia le più sentite affettuose condoglianze”.

Parole di ricordo e vicinanza anche dall'ex parlamentare Nicoletta Favero che scrive in un post: “Arrivederci Elio, amico caro, sempre al mio fianco in tante occasioni pubbliche, affettuoso e sincero. Tra i miei ricordi più cari c’è un video da me girato in occasione dell’incontro con la Senatrice Anna Finocchiaro, avvenuto il 16 settembre 2016 per la campagna a sostegno del SI alla Riforma Costituzionale. Il tuo intervento è stato appassionato, lucido e lungimirante. Da riascoltare ed assaporare . Per l’uscita del libro “Ce la metterò tutta” dove Silvia Delzoppo ti racconta , scrissi questo trafiletto nella Prefazione: Considero Elio Panozzo, classe 1926, una vera icona per il Biellese e non solo: cossatese, partigiano a 18 anni, operaio tessile e sindacalista, sindaco di Cossato per 11 anni, amministratore pubblico per molto più tempo, volontario,marito, padre e nonno, cittadino esemplare.Sono onorata di aver avuto l'opportunità di approfondire la sua conoscenza nel 2004 in qualità di Assessore all’Educazione del Comune di Biella soprattutto per le collaborazioni con Anpi a favore delle nuove generazioni nelle scuole cittadine. E fu subito attrazione, affinità incondizionata in una amicizia che non ha avuto flessioni nel tempo. La sua affabilità unita ad una forza, ad una vivacità e lucidità che spaziavano in ogni argomento che si affrontava, mi avevano da subito impressionato ma anche messa a mio agio. Non c’è evento, inaugurazione, cerimonia o celebrazione di ricorrenze, sia dei numerosi eccidi compiuti nel Biellese durante la Seconda Guerra Mondiale sia in eventi legati alla nostra comune ed orgogliosa appartenenza al Partito Democratico, che non lo veda presente. E’ uno dei più longevi Partigiani ed ex Amministratore della cosa pubblica,che sa partecipare da protagonista, con interventi vibranti ed appassionati alla vita della nostra comunità. Ascoltarlo è per me di sprono e fonte di riflessione per la sua capacità di comunicare quei valori e ideali che lo hanno accompagnato per tutta la vita, sin da quando a 18 anni entrò nei Partigiani. Un richiamo continuo al dialogo e al confronto nella fratellanza a rafforzare quei valori di libertà e solidarietà,compagni del suo cammino di vita, che stiamo perdendo. Il suo appello ad esser più veloci nelle decisioni perché il mondo viaggia veloce, la capacità di dialogare ed appassionare i bambini e gli adolescenti negli incontri come testimonial ANPI,dove sostiene:” perché credo e ho fiducia nelle nuove generazioni che devono prendere in mano il loro futuro e,anche se il momento è difficile, la gioventù non deve essere abbandonata”: Questa dichiarazione fa di Elio un personaggio Pop,un uomo della Speranza e della Fratellanza, della Libertà e della Democrazia e tanto, tanto altro”.