Quando si potrà viaggiare negli Stati Uniti dall'Italia?

L'11 marzo 2020, il presidente Trump ritenne molto difficile valutare e monitorare viaggiatori e turisti dalla zona Schengen, espresse la sua totale preoccupazione e indicò che la catena di trasmissione del coronavirus sarebbe potuta aumentare con l'ingresso di voli internazionali. Decise così di limitare i voli dai paesi di tutta Europa, Italia compresa.

Le uniche eccezioni per viaggiare negli Stati Uniti sono per coloro che soddisfano condizioni molto specifiche: essere un cittadino statunitense, essere sposato o essere un figlio minorenne di un cittadino statunitense o avere una carta verde per la residenza legale, in aggiunta troviamo alcune situazioni giustificate in modo straordinario.

Va detto che nemmeno i cittadini europei che hanno fatto la domanda ESTA applicazione e hanno programmato il volo prima del marzo di quest'anno, potranno entrare negli Stati Uniti.

Quando riprenderanno i viaggi e i visti?

I viaggi per motivi turistici e alcuni visti rimarranno limitati ai cittadini dell'area Schengen, che include l'Italia, fino a dicembre 2020, secondo il proclama presidenziale statunitense dello scorso marzo. Al momento non esiste una decisione chiara sulla ripresa dei viaggi e dei visti per i cittadini dell'area Schengen.

Il presidente eletto Joe Biden non ha commentato la vicenda e sarà fino a gennaio, quando occuperà la carica, che la decisione in questo ambito continuerà a ricadere su Donald Trump, anche se tutto sembra allungarsi a causa del crescente numero di contagi nel vecchio continente.

È possibile viaggiare con l'autorizzazione ESTA?

Fino a prima della pandemia e delle restrizioni ai viaggi negli Stati Uniti, con l'ESTA era possibile entrare nel territorio nordamericano, nell'ambito degli accordi di esenzione dal visto che gli Stati Uniti hanno firmato con alcuni paesi, tra cui trova l'Italia.

Sfortunatamente, nelle circostanze attuali, non è possibile viaggiare negli Stati Uniti con un'ESTA valida. Le persone che vogliono viaggiare per turismo non potranno entrare negli Stati Uniti, anche se hanno questa autorizzazione da prima della proclamazione fatta da Trump.

Eccezioni

I casi eccezionali per ottenere un visto che consente di viaggiare nel territorio nordamericano sono i seguenti:

• Studenti che hanno bisogno di frequentare lezioni frontali.

• Insegnanti che devono insegnare in college o università.

• Ricercatori accademici, tecnici e scientifici.

• Professionisti e imprenditori il cui contributo economico è considerato strategico dal governo nordamericano.

• Persone con emergenze mediche e umanitarie.

Per coloro che vogliono recarsi negli Stati Uniti, l'alternativa realistica è aspettare che la situazione si normalizzi o addirittura che uno o più vaccini COVID-19 vengano approvati. Fino ad allora la situazione è incerta e si consiglia di pianificare viaggi futuri tenendo conto dell'incertezza che attualmente regna nel mondo.