Protocollo di supporto psicologico obbligatorio destinato ai giovani studenti

Il protocollo è valido fino alla fine dell'anno scolastico in corso, salvo eventuali variazioni che Il susseguirsi delle misure a tutela della salute pubblica che si susseguono da inizio pandemia sta mettendo a dura prova il mondo della scuola, sia dal lato organizzativo che da quello più interiore. Sicuramente la recente conferma della scienza che il SARS-CoV-2 era già in Italia a settembre 2019 non aiuta a rasserenare gli animi.

Le preoccupazioni per le sfide proposte da questo nuovo nemico invisibile abbinate ai cambiamenti del modo di fare scuola sta diffondendo ansia, non solo tra gli insegnanti ma anche tra gli studenti. Per questo il Ministero dell’Istruzione, presieduto dalla Ministra Lucia Azzolina, ha siglato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per riuscire a gestire il superamento di traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo.

Pochi giorni dopo il Ministero ha diramato una circolare a tutte le Scuole ed agli Uffici Scolastici Regionali con il testo degli accordi e le indicazioni operative, nonché quelle sulle capacità di spesa, per la concreta attivazione dei bandi.

Il disposto include anche le famiglie perché, come ricorda la pedagogista Anna Monari di Superbelle: "I bambini si rivolgono agli adulti per avere una guida su come reagire a eventi stressanti. Riconoscere un certo livello di preoccupazione, senza farsi prendere dal panico, è appropriato e può portare a intraprendere le azioni necessarie che riducono il rischio di malattia. I genitori devono osservare più che mai i figli, approfittando dei momenti di gioco per far sì che si aprano e si sfoghino anche mediante la creatività".

Per accelerare l'attivazione del servizio in maniera efficace, anche lo stesso Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, direttamente e per il tramite degli Consigli degli Ordini territoriali, è prontamente entrato in contatto con le associazioni dei Presidi e Dirigenti scolastici e con quelle delle famiglie per instaurare un corretto spirito di collaborazione reciproca.

Le difficoltà relazionali, i traumi psicologici e l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico sono entrati a pieno titolo nella nuova normalità di un percorso educativo che stravolge le abitudini e i ritmi di vita degli studenti quanto dei loro familiari.





I professionisti saranno scelti fra quelli psicologi che hanno almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure una formazione specifica non inferiore a 500 ore acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate.





Viene precisato che a tutti gli psicologi che saranno selezionati, sarà severamente vietato stabilire rapporti professionali con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico che non sia esclusivamente conseguenza dell'applicazione del protocollo ministeriale. Eventuali requisiti specifici potranno essere determinati direttamente dalla dirigenza dell'ente educativo.

