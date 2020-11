"Loro ci sono per tutti e allo stesso modo", il racconto di una biellese ricoverata ai tempi del Covid

Sono tante e diverse le storie di biellesi che in questo tempo di pandemia stanno affrontando malattie, gravidanze o altre situazioni che necessitano di un ricovero in ospedale. Nei giorni scorsi, sui propri canali social ufficiali, l'Asl Biella ha pubblicato la lettera di una cittadina ricoverata per un'urgenza chirurgica venerdì scorso, 6 novembre, che ha voluto condividere la sua esperienza e ringraziare medici e personale sanitario per le cure prestate.

Ecco il suo racconto:

"Questo non è proprio il momento per finire in ospedale". Peccato che non si sceglie quando ammalarsi... il male arriva. Punto. E così è stato per me lo scorso venerdì. Ospedale di Biella. Solita prassi: telefonata al 118, Pronto Soccorso, esami, diagnosi, sala operatoria, degenza. Avevo paura, molta. Paura per me, paura per ciò che mi attendeva, paura del Covid, paura di risultare positiva al tampone, paura di non essere aiutata (ormai c'è solo più il Covid si dice no?). In Pronto Soccorso nessun parente è ammesso (e ci mancherebbe altro!), nessuna mano da stringere: vicino alle barelle di noi poveri disperati sono seduti il dolore e la solitudine. Punto.

Giovani, anziani. Tutti soli allo stesso modo, lacrime uguali, uguale disperazione. "Zona pulita, zona sporca, bagno sì, bagno no. A destra sì a sinistra no, lì ci sono quelli con il Covid! Dobbiamo aspettare l'esito del tampone. Mi spiace signore, il tampone è positivo. No, non si può alzare né sostare in corridoio: non ha sentito che c'è il Covid?". Mascherine, visiere, guanti e tute. Occhi stanchi, ma vigili. Sempre attenti. Sempre "sul pezzo". E sempre per tutti, non solo per il Covid. La definizione corretta dovrebbe essere: SEMPRE PER TUTTI E ANCHE PER IL COVID.

Si leggono, soprattutto sui social, cose senza senso, frasi fatte e "copia e incolla", tutto va male e più nulla si salva. Io umilmente vorrei dire che, invece, qualcosa ancora si salva. Il senso del dovere e della dedizione di infermieri e medici, la loro umanità, il loro esserci e speriamo per sempre, perché quando si dovessero mai ammalare loro... Allora si che resteremmo soli per davvero. E, nel caso, la storia non finirebbe bene per nessuno di noi.