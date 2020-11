Biella, macelleria Mosca1916: una ripartenza tra negozio e online

Oggi alle ore 8 ha riaperto la storica macelleria Mosca a Biella dopo lo stop di quasi due settimane dovuto alla situazione sanitaria e alla scomparsa di Giovanni Mosca. Il periodo infatti è difficile per tutte le attività che fanno i conti con isolamenti volontari, quarantene di classe per i figli a scuola e il normale sviluppo delle influenze che impongono il rispetto di un protocollo rigido e ben definito.

La sensazione comune è che comunque nulla sarà più come prima e se l’essere online era vissuto come un qualcosa in più, ora diventa una necessità. Gli ordini telefonici e online sono ormai la regola per tutti i settori e quello alimentare non fa eccezione.

Lo sa bene Alberto Mosca, quarta generazione della famiglia di macellai di via San Filippo che in questi mesi ha investito parecchio affiancando al negozio fisico un sito ecommerce: “In questi mesi abbiamo lavorato molto nel costruire uno strumento tanto complesso quanto ormai essenziale: la presenza online sarà fondamentale anche per i mesi futuri e le indiscrezione portano a pensare che questa tendenza andrà a consolidarsi”.

Questo senza dimenticare il negozio in carne ed ossa che continua ad accogliere i clienti e svolge un’azione sociale per la clientela di vicinato oltre contribuire a tenere viva una via del commercio cittadino. In questi mesi infatti l’attività del centro ha attivato i servizi online: gli ordini vengono raccolti sul sito o al telefono e il cliente sceglie se ritirarli fisicamente oppure riceverli a casa.

Per ridurre le attese e aumentare la sicurezza è possibile ritirare le borse anche da uno sportello drive-in sulla piazza denominato Ordina&Ritira. Le consegne vengono effettuate in tutta sicurezza privilegiando il pagamento online servendo un po’ in tutto il Biellese, con giri giornalieri in città e paesi limitrofi. Oltre i 100€ di spesa la consegna è gratuita.

“Speriamo che la situazione migliori anche grazie ai grandi sacrifici che tutti stiamo facendo - conclude Alberto Mosca - l’augurio è quello di passare un Natale felice ed in famiglia, ma qualora non fosse possibile stiamo già pensando a una serie di servizi che cerchino di ritrovare nel gusto un po’ di serenità!”.