AIMA Ti Ascolta, lo sportello telefonico per gli anziani e chi si prende cura di loro

“AIMA Ti Ascolta” è lo sportello telefonico gratuito di Aima Biella dedicato agli anziani e alle persone che se ne prendono cura. Attivo tutte le settimane da lunedì a giovedì, tra le 13 e le 16, il servizio è curato dall’assistente sociale Gabriella Braggion, che risponde al numero 338/3548345 ed è disponibile per chi ha bisogno di supporto psicologico, anche soltanto per fare una chiacchierata o raccontare a ruota libera le emozioni che sta vivendo.

Altre necessità che possono essere raccolte attraverso il servizio riguardano informazioni per i caregiver e i familiari di persone con demenza, informazioni sui servizi attivi da parte delle istituzioni del territorio. AIMA Biella ha attivato lo sportello durante i mesi del lockdown in primavera e lo ha poi inserito tra le attività del progetto nato in collaborazione con l'associazione Amici Parkinsoniani Biellesi. Aima ti ascolta è un'iniziativa in sinergia con il Centro della Memoria (CDCD) dell'ASL Biella.