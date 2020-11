Anche a Verrone celebrazioni del IV Novembre in forma ridotta

Nella giornata di sabato 7 novembre la comunità di Verrone ha celebrato, in forma sobria e ridotta, la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una piccola rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e del Gruppo Alpini che deposto una dall'alloro ai piedi del monumento ai caduti.

"Ringrazio Don Paolo, il nostro parroco, - afferma il sindaco Cinzia Bossi – che, dopo la deposizione, ha impartito la benedizione ai caduti. Io ho ricordato ai pochi presenti l'importanza di continuare ad onorare chi ha dato la vita per la patria. Poiché non è stato possibile invitare la popolazione e la scuola, è mancata la presenza dei giovani, il futuro del nostro Paese, ai quali ogni anno è rivolto questo pensiero. Ho voluto sottolineare l'importanza di salvaguardare l'Unità della nostra Italia, soprattutto in questo momento storico così difficile, in cui la solidarietà e la collaborazione possono aiutarci a superare le difficoltà. Ho ringraziato infine le Forze Armate, in particolare tutti coloro che quotidianamente, sono al fianco dei cittadini per garantirne la sicurezza. Viva la nostra Italia!”.