Coronavirus, non rallentano casi nel Biellese: solo Rosazza e Villanova Covid free. Ecco la mappa aggiornata dei contagi

Non rallentano nel Biellese i casi positivi al Covid-19. Si abbassano solo a 2 i comuni della nostra provincia indicati ancora con le tinte verdi, cioè liberi dalla presenza del coronavirus, come si vede dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia sul territorio. Salgono così a 72 i comuni che registrano positivi all’interno dei propri confini.

A Biella salgono a 627 i casi: sette giorni fa i numeri si fermavano a 439. Sopra quota 100, invece, si registrano i comuni di Candelo (101), Cossato (216) e Vigliano Biellese (110). Dietro di loro seguono le realtà di Valdilana con 75, Gaglianico con 67, Lessona e Occhieppo Inferiore con 65, Ponderano con 64, Mongrando con 62, Occhieppo Superiore con 40, Cavaglià con 38, Ronco Biellese con 36, Pray, Sandigliano e Tollegno con 33, Valdengo con 32, Cerrione e Quaregna Cerreto con 31e Andorno Micca con 30.

Tra quota 20 e 30, invece, i territori di Borriana (20), Brusnengo (21), Camburzano (26), Coggiola (21), Crevacuore (21), Masserano (25), Mottalciata (24), Pollone (24), Portula (22), Pralungo (25), Salussola (20) e Verrone (24). Si assestano tra i 10 e 20 casi i comuni di Benna (14), Bioglio (13), Castelletto Cervo (13), Graglia (14), Mezzana Mortigliengo (12), Pettinengo (11), Sagliano Micca (14), Sordevolo (15), Sostegno (14), Strona (12), Tavigliano (18), Vallanzengo (10), Valle San Nicolao (16), Zubiena (14) e Zumaglia (10).

Restano sotto i 10 casi 25 comuni. Infine restano Covid free Rosazza e Villanova Biellese. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 11 di ieri, lunedì 16 novembre.