A Città Studi un ampio catalogo dedicato alla sicurezza sul lavoro

In quanto soggetto formatore accreditato presso la Regione Piemonte Città Studi Biella propone gli ultimi due appuntamenti del ciclo “I venerdì della sicurezza”, una serie di incontri specifici validi per l'aggiornamento nel campo della sicurezza sul lavoro che interessano le figure professionali: RSPP, ASPP e i coordinatori della sicurezza dei cantieri, ma sono comunque rivolti a tutte le persone che sono interessante ad approfondire i temi trattati durante gli incontri.

Sempre in collaborazione con SITA Academy di Treviso (azienda leader di settore nel panorama nazionale) Città Studi, con oltre 25 anni di esperienza maturata in questa attività, ha orientato la scelta dei criteri e dei metodi di realizzazione dei corsi affidandoli a tecnici e specialisti con un approccio interattivo e pratico per essere in grado di dare risposte concrete alle esigenze operative dei partecipanti. Gli ultimi due incontri in calendario a novembre e a dicembre si svolgeranno sempre di venerdì con orario pomeridiano per il primo (4 ore) e a partire dalla mattina per il secondo (8 ore).

Il 20 novembre, grazie all’intervento di Lorenzo Fantini, giuslavorista esperto di politiche della prevenzione e docente AIFOS, si tratterà il tema della Responsabilità in materia di infortuni e malattie professionali, con un focus sui recenti sviluppi giuridici e in particolare sul tema del Covid-19. Il corso sarà proposto in modalità FAD (Formazione a Distanza). Il titolo dell’ultimo incontro di venerdì 18 dicembre sarà Mettiamoci al sicuro. Durante la giornata si affronterà il piano di emergenza e di evacuazione, con relative prove e sensibilizzazione del personale. Le lezioni si terranno in presenza in Corso G. Pella 10 a Città Studi Biella e, nelle 8 ore di corso, i partecipanti potranno avvalersi dell’esperienza professionale del docente Ivan Gaioni di SITA Academy.

I corsi sono accreditati dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Biella e dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle province di Biella e Vercelli per l’ottenimento di 4 CFP per il primo corso e di 8 CFP per il secondo. Sono aperte le iscrizioni al corso di 32 ore in modalità FAD per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) previsto nelle date: 24 e 26 novembre 2020 (orario 13.30-17.30), 1,3, 15 e 17 dicembre 2020 (orario 13.30-17.30) e in data 10 dicembre con un orario più esteso: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Questo corso è rivolto a tutti quei soggetti che in azienda sono stati eletti per ricoprire il ruolo di RLS. L’obiettivo delle lezioni sarà quello di fornire ai partecipanti gli elementi fondamentali necessari per esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS all'interno del proprio luogo di lavoro. Nel ricco catalogo sulla Sicurezza proposto da Città Studi segnaliamo anche il Corso base per addetti per la gestione della segnaletica stradale nei cantieri di viabilità stradale (8 ore in presenza), previsto per il 3 dicembre 2020 (orario 08.30-12.30 / 13.30-17.30). Il corso è rivolto ai lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico.

Infatti, il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei lavori. La conoscenza dei rischi, la prevenzione, l’informazione e la formazione sono elementi fondamentali per una cultura della sicurezza che consenta di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico. Le lezioni saranno svolte con metodo altamente interattivo, mediante l’utilizzo della metodologia esperienziale. Verranno inoltre rese disponibili in aula e in campo prove, le attrezzature di lavoro necessarie per affrontare al meglio il percorso formativo.

Tutti i discenti effettueranno singolarmente e in squadra le parti pratiche previste, in numero adeguato ad ottenere un grado di prestazione accettabile ed in autonomia operativa. Durante le parti pratiche i partecipanti al corso verranno costantemente monitorati mediante skill test di controllo delle attività per un’analisi delle prestazioni pratiche, che verranno poi raccolte e discusse direttamente con gli interessati. Il catalogo Sicurezza completo è disponibile sul sito di Città Studi alla pagina: https://www.cittastudi.org/corsi-per-la-sicurezza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Sicurezza, in Corso G. Pella 10, telefonando al n. 015.8551122 o scrivendo all’indirizzo email: formazione.sicurezza@cittastudi.org.