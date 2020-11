Addio Carlo Pedrazzo, il ricordo di Andrea Caprio: “Grazie della tua amicizia”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ciao Carlo, lo sai che in questi giorni sono ritornato più volte a quel Novembre 1999 quando, a casa della cara Rosalia, ebbi la fortuna di conoscerti. Tu eri il Presidente della Passione ed io un aspirante partecipante all’edizione 2000, fu subito complicità: ricordo che, con il tuo immancabile sorriso, mi desti le indicazioni sul come fare a partecipare ma soprattutto mi raccontasti in breve tempo cosa voleva dire per Te e per Sordevolo il “far Passione”.

Da quel giorno, e grazie a te, ci sono state 4 Passioni in prima linea ed un’immensità di ricordi: un cammino condiviso giorno per giorno dove ho avuto l’onore di conoscerti in tutti gli aspetti della tua Tanta Vita. Eri dappertutto e per tutti, davvero! Trasparente, umile, onesto, entusiasta, diplomatico, carismatico, hai fatto tutto con un’energia incredibile e con gli occhi pieni di gioia….si Carlo lo so che non hai mai amato troppo i complimenti ma mi è impossibile non farteli. Quante chiacchierate, quanti aneddoti, quante risate e quanti viaggi fatti assieme, nei 15 anni in cui mi sono sentito un vero “apPassionato” (anche se le mie origini non sono proprio di Sordevolo).

Avevi un amore particolare per i Giovani e loro per te: con la tua Presidenza la Passione è cresciuta e si è sempre di più aperta alle diverse idee, alle esigenze turistiche ma sempre restando fedele a Sordevolo ed ai sordevolesi. Mi hai insegnato ad essere altruista ed a cosa significa partecipare attivamente alla vita di un’associazione: al donarsi senza per forza avere qualcosa in cambio!

Mancheranno le serate a casa tua, davanti ad un piatto di riso che tu tanto amavi, dove si parlava e ci si confrontava su tutto: mai avuto un minimo dubbio su quello che mi dicevi era ciò che pensavi davvero! Un esempio, un vero uomo che porterò per sempre nel mio cuore. Grazie Carlo della tua amicizia”.