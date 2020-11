Il lavoro delle donne

"Il 4 novembre si è celebrato l'Equal Pay Day, una giornata istituita dall'Unione Europea per segnare la data che segna l’inizio del divario retributivo dove le donne smettono di guadagnare rispetto ai colleghi maschi. Perché, vi chiederete? In Italia in “genger gap” resta elevato rispetto al resto dell'Europa, posizionata al 76esimo posto fra i 153 Paesi, esattamente come dieci anni fa, come indicato dal “Global Genger Gap Report” del Word Economic Forum.

In Europa, le donne guadagnano ancora il 16,2% in meno rispetto ai colleghi uomini e ci vorrà più di mezzo secolo per azzerare questa disparità di trattamento economico. Consolante! In Italia sono passati molti anni dalla promulgazione della nostra Costituzione, che parlava e parla di parità, ma siamo ancora qui a dover discutere dei diritti delle donne. Sempre il 4 novembre scorso, in Commissione lavoro alla Camera, è stata approvata all'unanimità la proposta di testo base sulla parità salariale, fortemente voluta dal Partito Democratico e dalle Democratiche con la prima relatrice Chiara Gribaudo; è nostro compito fare in modo che questo testo veda la luce nella realtà lavorativa di milioni di donne su tutto il territorio nazionale, perché il divario salariale con il compagno di scrivania a parità di carica e mansioni, è del 15-20% in meno.

Non dimentichiamoci che questa sperequazione si ripercuote non solo sulla vita quotidiana ma anche negativamente sulla pensione. Il 2020 segnato dall’emergenza pandemica da Covid-19, ha portato e porta ancora oggi, all'utilizzo della cassa integrazione ordinaria e in deroga; in Italia la percentuale delle donne che ha rinunciato al lavoro è molto più alta rispetto alla quota maschile e, pure questo prevedibile, più elevata che nel resto d'Europa perché si partiva con un gap negativo originario sull'occupazione.

Le misure prese hanno pesato, in proporzione, maggiormente nei settori economici in cui le donne sono impiegate, si veda uno fra tutti il settore del commercio al dettaglio, sia perché l'improvvisa chiusura degli istituti scolastici e la sospensione dei servizi di cura alle persone, hanno lasciato sole le donne del nostro Paese. Viviamo in uno Stato abituato a caricare sulle spalle delle donne il peso del lavoro di cura. Un Paese cieco e sordo rispetto ai bisogni delle donne, delle persone disabili, delle persone anziane. Le donne italiane, ancora una volta, hanno dovuto fare i conti con la difficile conciliazione tra lavoro retribuito e il lavoro di cura in tutte le sue declinazioni.

Il volto della nuova povertà, incrementata dalla crisi sanitaria, è femminile e risponde ad un “identikit” ampiamente diffuso: madre con 2 figli minorenni a carico di circa 40 anni. La denatalità, che ha raggiunto livelli toccati solo dopo la Prima guerra mondiale, non ha comunque dato la spinta per invertire la rotta e spostare investimenti sull'infanzia e sulla cura delle persone. Anche i bambini, rappresentano un altro anello debole del nostro sistema assistenziale; nel dover stare a casa, lontano dalla scuola, dalla socialità e in molti casi privati anche del diritto ad un pasto.

Il problema della mancanza del lavoro e della povertà del lavoro si è accentuato con la crisi in atto. Dobbiamo pretendere investimenti, pubblici e privati, per creare occupazione di qualità. Abbiamo bisogno che vengano investite risorse nei servizi pubblici per l'infanzia e le famiglie, perché la mancanza di servizi pubblici accessibili ai figli è la principale causa della perdita del lavoro per le donne come di impedimento all’accesso al mercato del lavoro. Il riconoscimento del lavoro di cura, del lavoro discontinuo e precario garantirebbe redditi e pensioni più alte e omogenee tra donne e uomini. Bisogna in questo senso lavorare anche per una redistribuzione.

Contemporaneamente, dobbiamo superare la logica della "conciliazione": la conciliazione non deve più essere un problema solo delle donne, ma la base di una discussione politica libera da una matrice culturale-ideologica maschilista. È nelle nostre mani il passaggio ad un percorso condiviso del lavoro di cura, visto che siamo noi a educare i bambini e le bambine del nostro futuro Paese. L'emergenza Covid ha fatto emergere con forza il problema della conciliazione e il cosiddetto smart working, visto come la panacea di tutti i problemi, è in realtà lavoro da casa, con tutto ciò che ne consegue, dal momento che associa, nello stesso luogo fisico, il lavoro retribuito con il lavoro di cura.

Lo smart working o lavoro agile va regolato nei contratti collettivi e non a livello individuale. In poche parole, non quello che abbiamo utilizzato, e stiamo utilizzando ancor oggi, durante la pandemia da Covid-19. La questione "tempo" è centrale e crea diseguaglianze: in alcuni casi accentua le differenze salariali per l'indisponibilità a straordinari, trasferte, eccetera; in altri, essendo ridotto forzatamente, part-time involontario, produce redditi da lavoro esigui e difficoltà ad autodeterminare la propria vita, con gravi conseguenze, ad esempio, sull'uscita da situazioni di violenza domestica. Per questo dobbiamo continuare il lavoro di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, violenza, ricatto e molestie nei luoghi di lavoro e rendere "viva" quotidianamente la Convenzione di Istanbul, oggi sotto attacco in diversi Paesi.

Riflettiamo sul fatto che il 55% delle donne europee dichiara di aver subito molestie sessuali almeno una volta nella vita. Tutto questo significa ridare valore al lavoro, soprattutto delle donne: contrastare la segregazione orizzontale e gli stereotipi di genere e la precarietà di tipologie contrattuali come contratti a termine, stagionali, parasubordinati, per creare una società più inclusiva. Come possiamo guardare il mondo con gli occhi delle donne se le donne non riescono ad accedere ai ruoli di responsabilità e decisionali del Paese? Pensiamo a cos'è successo nei Tavoli emergenziali, in cui la componente femminile è quasi totalmente assente. Ben venga quindi una nuova onda di consapevolezza sui diritti delle donne". Questa la nota stampa del gruppo di lavoro delle Democratiche Biellesi.