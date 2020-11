Cossato, Galtarossa interroga sindaco su Seab e costi rifiuti di cittadini in quarantena

Nuova interrogazione al sindaco di Cossato Enrico Moggio da parte del consigliere comunale di Italia Viva Roberto Galtarossa.

Al centro dell’interpellanza: Seab e il conferimento indifferenziato dei rifiuti domestici per quei cittadini risultati positivi ai test molecolari per la rivelazione del Covid-19 e obbligati per legge a rispettare un periodo di quarantena presso la propria abitazione. “Il Comune mantiene il regime Tarip – sottolinea Galtarossa - e ad un aumento di conferimenti di rifiuti domestici indifferenziati corrisponde un aumento dei costi delle bollette a carico dei nostri concittadini obbligati a rispettare i periodi di quarantena”.

Così il consigliere di Italia Viva chiede al sindaco di “impegnarsi a verificare presso Seab se l’obbligo di conferire i rifiuti domestici unicamente in modalità indifferenziata da parte di chi è in quarantena è esteso anche a tutti gli altri comuni serviti dalla stessa Seab e a ottenere dalla società partecipata che i costi delle bollette siano riferiti ai conferimenti minimi indipendentemente dal volume di rifiuti domestici indifferenziati”.