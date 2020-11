Da quando trascorriamo più tempo in casa, ci siamo resi conto che è necessario renderla più accogliente, più autentica e curata e, soprattutto, più naturale. Gli specialisti dell’arredamento lo chiamano stile raw.

Si tratta di uno stile che punta a creare ambienti molto personali e speciali con arredi a base di materiali naturali come la pietra, il legno, le fibre naturali e, ovviamente, le piante come elemento naturale per eccellenza. Su Piante Be.Green potrai trovare alcuni buoni esempi su come acquistare piante online .

Se vuoi dare un’atmosfera naturale e accogliente a casa tua e trasformarla in un piccolo giardino che ti consente di entrare in contatto con quanto di più elementare e primitivo e recuperare la pace e la calma di cui hai bisogno, non aspettare e punta su un arredamento naturale.

H2 In cosa consiste l’arredamento naturale?

L’arredamento naturale o raw non ha nulla a che vedere con lo stile rustico, anche se l’uso del legno naturale e della pietra potrebbe portarci a confondere gli stili. Il fatto è che, nel caso della decorazione naturale, vengono presenti sempre elementi essenziali, cioè legno decapato e opaco, mentre lo stile rustico comprende spesso mobili molto intagliati, anche con un certo stile barocco, e legni verniciati, laccati e lucidi.

Un’altra delle caratteristiche di base di questo stile è la ricerca dell’imperfezione, con superfici dall’aspetto grezzo e irregolari, che rendono casa nostra unica, originale e con carisma. I colori più comuni sono quelli chiari e naturali, soprattutto crema, grigio, bianco e materiali ecologici. Per quanto riguarda i tessuti, sono prescelte le fibre vegetali come il cotone o il lino.

E, dietro questo stile, scopriamo anche una filosofia di vita. Un arredo naturale che crea un senso di pace e benessere in casa, creando spazi in armonia. Una calma a cui contribuiscono anche le piante e i fiori, ideali per trasformare ogni angolo e metterci in contatto con la terra e la natura.

H2 Come ottenere un arredamento naturale?

Gli interior designer ci consigliano di non abusare i questi elementi essenziali nello stile naturale. Se vuoi creare uno spazio unico e naturale, niente di meglio che farlo a base di piccoli particolari che trasformano lo spazio, senza saturarlo. Pertanto, solo con una combinazione di piante e vasi contribuiremo già a purificare l’aria e a dare un tocco naturale a qualsiasi camera o ambiente che richiede un po’ di natura tranquillizzante e un’aria più pura. Alcuni set, poi, con piante di ogni tipo, vasi davvero originali e unici e tavoli e librerie che potrai trovare in negozi come Be.Green , un negozio online specializzato in questo tipo di decorazione naturale.

Come vedi, le piante e i fiori sono una risorsa incredibile per creare angoli pieni di pace e armonia. Non dubitare e crea il tuo ambiente naturale con il tuo stile e il tuo tocco personale. La tua casa diventerà una vera e propria oasi verde.