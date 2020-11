Macellerie De Ruvo, da Quaregna a casa tua con tanti piatti veloci e gustosi

Secondo lockdown e Macellerie De Ruvo torna a casa tua per proporti tanti piatti veloci da preparare e gustosi da mangiare.

Dai 50 innovativi "pronti a cuocere" di cavallo e pollo alle specialità pronte al consumo, come la tartare alla siciliana con pistacchio e cipolla di Tropea, tartare agli agrumi, il “rucolino” una tartare di carne cruda di cavallo, olio extra vergine di oliva, limone, parmigiano e rucola, la “gran salada” un carpaccio già aromatizzato. E ancora 7 tipi di svizzere; “le tenerissime” (un nome una garanzia) tagliate aromatizzate in 5 modi diversi: l'ultima nata è alla birra; dadini di petto pollo già preparati alle mandorle, alla mediterranea o al curry.

“Tutti piatti completi che preparerete in meno di 10 minuti. - dice lo staff - Queste sono solo alcune delle nostre proposte e, chiaramente, non manca la macelleria tradizionale o la salumeria di produzione propria”.

Tutto a casa tua se non puoi raggiungere il negozio di Quaregna, con consegna gratuita a domicilio per un ordine minino di 30 euro nelle zona di Cossato, Mottalciata, Castelletto Cervo, Masserano, Brusnengo, Roasio, Lessona, Crosa, Strona, Valdilana, Valdengo, Vigliano, Piatto, Bioglio, Valle San Nicolao, Vallanzengo.

“Per ordinare a casa – spiega lo staff – inviate un sms o WhatsApp al 3515804638 (indicando Indirizzo- Numero di telefono- Campanello a cui suonare) oppure chiamate il negozio di Quaregna allo 01593769 negli orari 9.30-12.30 e 16.30-18. Trovate il nostro listino prodotti per la consegna a domicilio su Facebook e Instagram nei contenuti in evidenza”.

Macellerie De Ruvo è a Quaregna Cerreto in Via Martiri della Libertà 11/A (tel. 01593769), ed a Borgosesia in Via Roma 7 (tel. 016322697). Facebook De Ruvo Macellerie. I negozi sono aperti dal martedì al sabato, dalle 8 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30."