Ben Cuncià 2020, quando la comunità fa la differenza: Distribuite quasi 2mila porzioni di polenta concia

Sono stati circa duemila (1968 per la precisione) i piatti di polenta distribuiti nelle case dei biellesi durante il fine settimana appena trascorso per l’edizione 2020 di Ben Cuncià, il festival della polenta concia biellese organizzato dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa. "Un risultato che va al di là delle nostre più rosee aspettative - commenta il presidente Christian Clarizio - e che, considerando le difficoltà di questo periodo, rappresenta veramente un successo enorme. I cittadini biellesi non si sono tirati indietro e hanno risposto in maniera ampia e compatta al nostro appello di solidarietà e sostegno al territorio, mentre i ristoratori si sono organizzati e hanno fatto del loro meglio per accontentare le tante richieste arrivate, in alcuni casi, anche all’ultimo momento: tutti insieme abbiamo fatto la differenza".

Per gli organizzatori "è il risultato di una comunità intera, è il successo di un gioco di squadra con la collaborazione dei media locali, che hanno dato grande evidenza alla manifestazione; gli sponsor, che hanno creduto in questo progetto; i ristoratori e tutti i cittadini che hanno partecipato, hanno diffuso l’evento e hanno espresso la loro soddisfazione sui social, nonostante qualche attesa un po’ lunga e qualche polenta un po’ rovesciata: piccoli inconvenienti di fronte all’enorme ondata di positività che ha attraversato il nostro territorio in questo periodo e che ha donato una boccata d’ossigeno a un settore in difficoltà. Speriamo di ritrovarci il prossimo anno per il Ben Cuncià 2021, questa volta sì, tutti seduti attorno ad un tavolo, nel nostro ristorante preferito. Un grazie di cuore dalla Proloco di Biella e Valle Oropa".