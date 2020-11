Masserano punta forte su turismo, finisce in Tv e su riviste. Sindaco: “Qui, grandi potenzialità”

Un video reportage per far conoscere le bellezze di Masserano da vedere direttamente in televisione. Questa è l’ultima iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Fantone per mostrare al piccolo e grande pubblico tutte le potenzialità del borgo medievale biellese: dalle colline circostanti dove si produce il Bramaterra fino alle bellezze di Palazzo dei Principi, monumento ammirato e visitato ogni anno da moltissimi turisti provenienti da dentro e fuori Provincia.

“Crediamo fortemente nel turismo e come amministrazione stiamo percorrendo tutte le strade per fare conoscere Masserano al di fuori dei nostri confini – spiega Fantone – Il nostro borgo è ricco di storia e potenzialità. La sua bellezza va sicuramente sfruttata appieno, cercando di raggiungere il maggior numero di persone”. Non solo tv, ma anche media nazionali. Di recente, infatti, il borgo biellese è apparso in un servizio di Italia Più, rivista distribuita in edicola con Il Sole 24 Ore, riscuotendo un grande successo nel nostro territorio.

Il servizio andrà in onda su Piccola Grande Italia Tv oggi, lunedì 16 novembre, sul Canale Italia 159 del Digitale Terrestre, alle 14.10; giovedì 19 novembre, alle 19.40, sul Canale Italia 821 della Piattaforma Sky e sabato 21 novembre, alle 21.20, sul Canale Italia 84 del Digitale Terrestre. Infine, una diretta YouTube è prevista domenica 22 novembre alle 19.