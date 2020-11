Dal Nord Ovest – Auto si ribalta, paura per una donna

Pauroso fuoristrada nella vicina Valsesia. Oggi, intorno alle 11, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Cascinone, a Borgosesia, per un incidente stradale: per cause da accertare un’auto si è ribaltata. La donna alla guida è stata estratta dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice verde per le cure del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco, invece, ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e di tutta l’area interessata. Sul posto anche la Polizia locale di Borgosesia.