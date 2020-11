Una partita a calcetto tra ragazzini che può costare cara. Intervento dei Carabinieri a Candelo

Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine sul rispetto dell'ultimo Dpcm del 3 novembre. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri sono stati allertati per una decina di bambini che stavano giocando a calcetto al campo di Candelo.

I giovanissimi sono stati tutti identificati e rispediti nelle abitazioni. Per i genitori potrebbero ora scattare le sanzioni amministrative per violazione alle norme anti Covid. Intanto, nelle sola giornata di ieri, sei sono i verbali registrati sempre dai militari a persone non in possesso dei requisiti fondamentali.