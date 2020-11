Scomparsa di Panozzo, il ricordo di Scaramal e dell'Anpi Cossato

Continuano i messaggi di cordoglio e ricordo dedicati a Elio Panozzo, ex sindaco di Cossato scomparso ieri mattina, 15 novembre, all'età di 94 anni. Figura storica del Pci e della Cgil, Panozzo era un Partigiano ed è stato responsabile dell’Anpi Cossato-Vallestrona. Di seguito il ricordo di Sergio Scaramal, ex presidente della Provincia di Biella, insieme all'ultima intervista che aveva rilasciato all'Anpi Cossato.

"Elio Panozzo apparteneva a quella generazione di uomini e donne che avevano fatto dell'impegno civile la loro ragione di vita" scrive Scaramal. "Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo e di imparare da lui la passione per la Politica come strumento per l'emancipazione delle persone, per l'affermazione dei valori della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, per i quali aveva combattuto nella lotta partigiana contro il fascismo. Dal suo esempio ho appreso che nel fare Politica o nell'amministrare la cosa pubblica ci vuole onestà, impegno, capacità, coerenza ma anche umiltà, modestia,sobrietà e grande disponibilità all'ascolto dei cittadini, a partire dagli ultimi. Per lui la Politica è stata servizio alla Comunità e alle Istituzioni del nostro Paese. Elio è stato un protagonista della vita politica e sociale del nostro biellese e per queste sue caratteristiche è sempre stato apprezzato e stimato dai cossatesi, da tutti noi compagni di Partito ma anche dagli avversari politici. Mi piace ricordarlo col suo sorriso gentile e saperlo felice per non avere tradito i propri sogni e i propri ideali, nonostante le difficoltà e le avversità che la vita ci tende".

Ecco, invece, le parole di Panozzo nell'ultima intervista rilasciata all'Anpi Cossato:

"La situazione di oggi non è più la stessa del passato, però devo dirvi che ho trovato e trovo ancora molti giovani che mi chiedono di raccontare la mia esperienza, cosa ho fatto e perché l’ho fatto. Sono sempre stato accompagnato dai miei sentimenti, e quindi penso di non avere mai tradito i miei ideali. Ho sempre fatto tutti i passaggi della mia vita con convinzione e con passione. Parto sempre dal presupposto di fare del bene, e le mie motivazioni principali sono: non offendere nessuno, e difendere i tuoi ideali. Non dovrei dirlo io, dovrebbero dirlo altri se ho offeso, ma non credo".