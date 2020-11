In memoria di Elio Panozzo, altri messaggi di vicinanza e ricordo

Altri messaggi di cordoglio nei confronti di Elio Panozzo, partigiano, sindacalista e storico sindaco di Cossato, mancato ieri all'età di 94 anni. In queste ore la segreteria di Rifondazione Comunista Biellese ha inviato una nota stampa: “Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, all'ANPI, alla Camera del Lavoro e al Partito Democratico per la scomparsa di Elio Panozzo, partigiano, sindacalista, sindaco”.

Parole di vicinanza alla famiglia anche da uno dei membri della Comunità Biellese Aiuti Umanitari che in una lettera scrive: “Ieri è mancato Elio Panozzo, il nostro presidente onorario. Ci siamo conosciuti 27 anni fa quando è iniziata la bellissima storia della Comunità Biellese Aiuti Umanitari (ex Jugoslavia dapprima e poi dal 2000 Umanitari). Fin dal primo viaggio a Zagabria con Lino ed Elio (che non conoscevo ancora), ero rimasto colpito dai discorsi che faceva con Lino in modo pacato ma molto circostanziati sulla storia e sulla guerra civile in corso nei Balcani di cui io ero abbastanza all’oscuro. Dal quel viaggio e con molti altri volontari ad aprile 1993 è nata la Comunità. Una storia di 27 anni di interventi prima nella ex Jugoslavia e poi in Africa. Lino ed Elio erano i più maturi e quindi erano un po' la nostra guida. Noi più giovani a volte eravamo un po' irruenti e Lino ed Elio con al loro esperienza e saggezza sapevano riportare i discorsi sul binario giusto per raggiungere la migliore decisione condivisa. Anche se c’era un consiglio direttivo, ogni decisione importante veniva presa tutti insieme. Ho moltissimi bei ricordi con Elio dei viaggi fatti con lui nei campi profughi per consegnare gli aiuti raccolti e le quote dei sostegni a distanza ai bambini profughi o senza il papà, perito in guerra. Erano sempre scene toccanti e le parole che Elio sapeva dare alle madri o ai parenti erano di speranza e di incoraggiamento. Elio divenne presidente alla morte di Lino e volle portare a compimento la costruzione del Centre MEO Lino Lava di Bujumbura (Burundi) prima di ritirarsi nel 2011. Da allora è sempre stato il nostro presidente onorario. Elio ci mancherai molto. Sarai sempre nel cuore di tutti i volontari ed amici della CBAU. Le tue parole sagge sono state per noi in questi anni un grande aiuto e una ispirazione a continuare sulla strada intrapresa alla guida tua e di Lino. Riposa nella pace che tu hai sempre ricercato, e fortemente voluta per tutti noi”.