Biella - Evacuata una palazzina in via Lombardia per un incendio. Quattro persone all'ospedale

Quattro persone all'ospedale, evacuato l'intero condominio, questo il bilancio di questa notte in via Lombardia a Biella, per un incendio di una cantina. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della Squadra volante della Polizia oltre alle ambulanze del 118.

L'incendio, di piccola entità, ha procurato un fumo denso che ha avvolto l'interno dell'intera palazzina. Oltre 12 le persone sono state evacuate e 4 sono state trasportate all'ospedale per controlli a seguito dell'inalazione del fumo. L'intervento è poi terminato alle 3 di questa notte. Ora Vigili del Fuoco e Polizia hanno aperto un'indagine per stabilire l'esatta causa che ha procurato l'incendio. Nessuna ipotesi per ora è stata fatta.