Voltaggio (AL) dona alla Città di Biella la sua “pietra della memoria” per “Nuraghe Chervu”

Con l’arrivo di quella di Voltaggio (AL) prosegue l’afflusso a Biella delle pietre della memoria della Grande Guerra. L’iniziativa promossa dal Comune e dal Circolo Culturale Sardo cittadino “Su Nuraghe” è volta a realizzare una vasta pavimentazione di lastre di “riuso”, con inciso il nome della località di provenienza e il numero dei Caduti nella Prima guerra mondiale. Le pietre della memoria, provenienti da tutti i Comuni d’Italia, verranno collocate - insieme con le altre 250 già posate nel marzo dello scorso anno - nell’area monumentale Nuraghe Chervu di corso Lago Maggiore, alle porte della città.

Il progetto ha lo scopo di ricordare i Caduti e coltivare la memoria di quella lontana guerra che, conclusasi ormai più di cento anni fa, ha inaugurato e segnato in modo terribile il “secolo breve”. Per evitare che col passare delle generazioni il ricordo del sacrificio di milioni di persone (in Italia i morti furono circa un milione e 200 mila, tra militari e civili) scivoli lentamente nell’oblio, anche il comune di Voltaggio, in provincia di Alessandria, con i suoi 43 Caduti, ha voluto dare il suo contributo all’iniziativa.