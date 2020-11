Gaglianico, terminati i lavori di sistemazione dei fossi comunali

Sono terminati in questi giorni i lavori di sistemazione che riguardano i fossi di proprietà comunale. “Gli interventi – spiega l’Assessore Luca Mazzali – programmati a cadenza annuale o comunque ogni 2/3 anni, hanno riguardato la pulizia, il taglio erba, la riprofilatura e la regolarizzazione delle sponde. Questi lavori hanno lo scopo di permettere un migliore e più regolare deflusso delle acque piovane, in modo da evitare, nei periodi maggiormente piovosi, possibili allagamenti ed effetti dannosi sulla viabilità pubblica. Il lavoro più consistente è stato quello relativo al ripristino dei fossi su entrambi i lati della strada di Via delle Cascinette eseguito dalla ditta Andreotti”.

"Per la nostra amministrazione la sicurezza dei Cittadini è fondamentale e queste opere di messa in sicurezza del reticolo di raccolta acque rientrano proprio in questa logica - commenta il sindaco Paolo Maggia - Nel nostro territorio non sono presenti torrenti, ma una importante rete di fossi per la raccolta acque stradale o rogge per l'irrigazione dei campi; purtroppo i cambiamenti climatici degli ultimi anni che sempre più spesso causano intense bombe d'acqua mandano in crisi il sistema di smaltimento acque. A tal proposito questi lavori di manutenzione periodica, magari poco appariscenti, sono importantissimi per evitare allagamenti”.