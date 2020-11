Sport nei parchi, firmato protocollo ANCI-Sport in Salute. Pella: “Intesa valorizza bellezza dei nostri spazi”

Firmato nei giorni scorsi il protocollo tra Sport e Salute e ANCI per l’attività sportiva nei parchi, che permetterà l’allestimento di palestre a cielo aperto in aree pubbliche, individuate dai Comuni e curate da Sport e Salute.

“Rilanciamo lo sport a favore di tutti, dal bambino al nonno – spiega il vicepresidente vicario dell’ANCI Roberto Pella - Il protocollo valorizza la bellezza dei nostri spazi e lo fa in un momento difficile per il Paese”. Concorde anche il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli: “Cerchiamo in ogni modo di tenere vivo il mondo sportivo nell’epoca Covid. E’ la nostra missione. Perché lo sport è una rete di protezione civile, è l’ossatura sociale del Paese”.