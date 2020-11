Spesa fuori dal Comune? Sì se si risparmia

Novità importanti sul fronte degli spostamenti tra comuni nelle zone rosse. Il Governo ha pubblicato alcuni chiarimenti nelle Faq, cioè le risposte alle domande frequenti dei cittadini sulle regole, precisando che i residenti possono muoversi per la spesa per motivi economici, cioè se c'è maggior convenienza.

Una buona notizia per chi vuole risparmiare, dato il momento storico legato all'emergenza Covid. Sul sito del Governo ecco la risposta sulla misura specifica: “Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità – si legge sul sito - Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.