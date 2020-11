Sopralluoghi della Regione in Valle Cervo, presente l’assessore Chiorino: “Non lasceremo solo nessuno” FOTO

Proseguono in Valle Cervo i sopralluoghi con i tecnici della regione Piemonte. Questa mattina, l’assessore Elena Chiorino ha raggiunto le zone dell’alta Valle del Cervo colpite dall’alluvione di inizio ottobre: insieme a lei era presente anche il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro.

"L'emergenza non si risolve nella settimana successiva all'evento, ne siamo consapevoli e non lasceremo solo nessuno – commenta Chiorino - Sappiamo quanto sia complessa la situazione anche dal punto di vista burocratico per comuni montani di piccole dimensioni che spesso hanno uffici tecnici ridotti all'osso ed in convenzione. Regione Piemonte è e sarà al vostro fianco".

A commentare anche i sindaci di Rosazza e Campiglia Cervo, Delmastro e Piatti: "L'assessore Chiorino coglie nel segno: la provenienza dall'esperienza di primo cittadino si fa sentire ed oggi gioca un ruolo determinante. Ci sentiamo rassicurati. La collaborazione con regione Piemonte è fondamentale. Grazie per l'interessamento e l'intervento".