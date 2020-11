Nursind: "Ecco il nostro progetto su come utilizzare le tende militari in Piemonte"

Come è ormai noto a tutti purtroppo, nonostante gli adeguamenti fatti fin ora, moltissimi Ospedali in Piemonte sono strutturalmente incapaci di permettere la corretta separazione di percorsi distinti necessari a fronteggiare un evento pandemico di questa portata.

Riteniamo che le tende dell’Esercito Italiano che, essendo strutture esterne agli ospedali, potrebbero essere la salvezza di alcuni ospedali che non riescono a garantire il distanziamento dei sospetti in attesa di diagnosi e ci permetterebbero di creare quei percorsi che oggi mancano e di cui si parla da tempo.

A tal proposito abbiamo inviato alla regione un progetto che prevede l'utilizzo delle due tende militari per l’accettazione di tutti i pazienti sospetti Covid da Pre-Triage, (allettati, in carrozzina e/o autosufficienti), con lo scopo di ricreare una zona “grigia” dove, in sicurezza, inquadrare da un punto di vista diagnostico i pazienti e, dopo alcuni test di basso costo e breve durata, dare gli strumenti clinici per indirizzare il paziente sospetto verso il percorso Covid o Covid Free presente nelle maggior parte strutture sanitaria.

Tutto ciò sarebbe possibile farlo attraverso l'utilizzo di minime risorse, già in possesso a molti presidi. evitando che lo stesso paziente sospetto stazioni per ore (o addirittura giorni) nei DEA, dove è diventato impossibile mantenere il distanziamento e la garanzia di percorsi separati.