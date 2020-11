Nei giorni del Covid diventa mamma di due gemelline: “Una gioia immensa. Ringrazio tutto il reparto”

“Ho provato una gioia immensa quando ho ricevuto in braccio le mie bambine. In quel preciso istante il dolore, la paura, le preoccupazioni del momento sono immediatamente scomparse e ho subito pensato che, nonostante il male, tutto questo ne è valsa la pena. Ora sono madre di due splendide bambine”. Mamma Vittoria, 22 anni a febbraio, trattiene a stento la gioia, entrata qualche giorno fa all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, nel mezzo dell’emergenza coronavirus.

Al suo fianco, il marito Luca, 27 anni a novembre e compagno di molte battaglie. Entrambi sono diventati genitori di due splendide gemelline: Greta e Ginevra. I loro occhi brillano di luce propria di fronte alla nascita delle loro piccole. “Non è stato un parto facile – confida le neomamma – Quando sono entrata in ospedale, non sapevo sinceramente a cosa sarei andata incontro ma non ho mai avuto paura anche perché sapevo che, in un modo o nell’altro, non sarebbe stata una passeggiata”.

Sul coronavirus e la situazione attuale, Vittoria non nasconde le proprie paure: “Il Covid mi preoccupa, più che altro per le mie bimbe che si sono appena affacciate a questo mondo. Ma ho vissuto tranquillamente la gravidanza e negli ultimi giorni in ospedale”. E sul futuro, la giovane mamma ha le idee chiare: “Lunedì tornerò a casa e comincerò ad occuparmi delle mie piccole, insieme a mio marito. Cercherò di dare ad entrambe le stesse attenzioni e di esserci sempre in qualsiasi momento, insegnando loro educazione e i nostri valori”.

L’ultimo pensiero, ma non meno importante, lo rivolge al personale medico sanitario dell’Ospedale: “Ringrazio tutti gli operatori e i responsabili del reparto per la loro professionalità e vicinanza in questi giorni. In particolar modo, le ostetriche del nido: sono molto pazienti, aiutano ad allattare e cambiare le bambine. Inoltre, se qualcuno vuole riposarsi, o avverte dolore, ci accudiscono le bambine al nido. Non posso che dire grazie: è un reparto fantastico”.