Il virus non guarda in faccia a nessuno: A Candelo positivi di tutte le fasce d'età

"I positivi aumentano costantemente in tutto il Biellese: per questo voglio continuare a tenervi informati e aggiornati sulla situazione. Lo faccio perché non dobbiamo né possiamo sottovalutare questo nemico insidioso ed invisibile". Con queste parole il sindaco di Candelo Paolo Gelone ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale i dati dei positivi in paese suddivisi per fasce d'età, che sono risultati 91 più altri 9 non residenti.

"I dati possono aiutarci a capire non solo la crescita - scrive il primo cittadino - ma anche ad esempio che l'età media è più bassa di quel che magari potremmo immaginarci. E questo ci dice che l'attenzione deve essere un impegno comune a tutti, non solo per gli anziani. Ma vorrei anche cercare in qualche modo di tranquillizzare i cittadini. Dei 100 casi in Candelo solamente 7 sono purtroppo ospedalizzati. E se guardiamo ai decessi, nel mese di ottobre 2019 in totale erano stati 9 a Candelo, mentre nel 2020 se ne contano 5".

Come detto in precedenza, i numeri sono stati suddivisi per fasce d'età: da 0 a 10 anni 2 positivi, da 11 a 20 i contagiati sono 7, da 21 a 30 8, da 31 a 40 e da 41 a 50 se ne registrano 10, da 51 a 60 sono 22, da 61 a 70 15, da 71 a 80 7, da 81 a 90 4. Infine, i positivi dai 91 anni in su sono 6.

"L'incidenza del virus è sicuramente alta - spiega ancora Gelone - molto più che nella prima ondata (il Biellese non ha mai avuto così tanti casi come ora), ma che gravità e aggressività del virus ad oggi sembrano essere contenute. La situazione è sicuramente difficile, ma ansia e preoccupazione sarebbero solo controproducenti: dobbiamo vivere per quanto possibile serenamente, cercando di essere sempre responsabili, senza mai abbassare la guardia. Tutelando così noi stessi e gli altri. L'Amministrazione è al lavoro e non ci fermiamo. Ai Candelesi dico: responsabilità, coraggio e determinazione nel superare questo periodo così difficile".