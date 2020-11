Pray guarda agli amici a quattro zampe, installati cestini per sacchetti da passeggio

Nuovi cestini in arrivo nel comune di Pray. A darne comunicazione il sindaco Gian Matteo Passuello: “Stiamo installando i nuovi cestini completo di cassetta per i sacchetti per raccogliere le deiezioni dei cani. Il Comune ha comperato 20 kit e i sacchetti di scorta che verranno distribuiti prevalentemente nei luoghi maggiormente frequentati di passeggio con i nostri amici a quattro zampe. Grazie agli amministratori Giovanni e Massimo che hanno provveduto alla messa in opera delle nuove cassette”.