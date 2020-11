Danni alluvione, ad Ailoche messa in sicurezza di versanti e viabilità

Nella nottata del 2 ottobre ad Ailoche si sono verificate abbondanti piogge con danni in frazione Lora nel tratto di strada di collegamento alla frazione Uccelli di Caprile dove si è verificata la caduta del versante, smottamenti e cadute di alberi lungo la strada Ailoche-Giunchio, dissesti idrogeologici sulla vecchia strada comunale in frazione Gabbio, in prossimità della provinciale 121 Crevacuore-Postua.

A seguito di un sopralluogo del sindaco Massimo Paganini con l’ufficio tecnico, l’Amministrazione Comunale ha riscontrato lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità, e la necessità di intervenire immediatamente per la rimozione del materiale franato e la messa in sicurezza provvisoria dei versanti, oltre alla rimozione della vegetazione occupante oppure pericolante sulle strade.

Per queste ragioni, la giunta comunale del 23 ottobre ha deliberato la spesa di 11 mila euro per l’esecuzione di lavori di somma urgenza necessari alla messa in sicurezza provvisoria delle zone interessata dai dissesti idrogeologici. Spesa che sarà finanziata con un contributo regionale finalizzato ai lavori di pronto intervento, che sarà inserito nella parte in entrata del bilancio con una variazione adottata dal prossimo consiglio comunale.