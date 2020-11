Dal Nord Ovest - Lupo travolto da un’auto nel basso Piemonte

È stato travolto venerdì da un’auto lungo la Provinciale 27 tra Bibiana e Bagnolo Piemonte, in un punto in cui la strada confina con il bosco. Gli operatori del Canile di Bibiana sono intervenuti per l’incidente e si sono accorti che quell’animale ucciso non era un cane, ma un lupo, perciò hanno chiamato il servizio veterinario dell’AslTo3.

I veterinari lo hanno consegnato al Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Torino per la necroscopia, ma, dalle prime analisi, sembrerebbe si tratti di un esemplare giovane di femmina, che è andato in dispersione, allontanandosi dal suo territorio, in cerca di uno libero e di un compagno con costituire un nucleo famigliare. Questo non è stato l’unica carcassa di lupo recuperata in Piemonte: un’altra è stata prelevata a Montemarzino nell’Alessandrino, facendo salire il totale annuale a 38