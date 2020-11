Muore a 40 anni il mastro birraio Alessandro Santinelli, era stato a Bolle di Malto: “Un amico di Biella”

Il mondo della birra piemontese è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Santinelli, titolare del Birrificio Madama e socio dell'Associazione Birraria Cuneese. Aveva solo 40 anni. Santinelli era molto conosciuto nel Torinese ed anche nel Biellese. Col suo stand aveva partecipato all’edizione 2018 di Bolle di Malto, l’importante rassegna nazionale di birrifici artigianali, di scena come ogni anno nel cuore pulsante di Biella.

“Se ne va un amico di Biella – confida Raffaele Abbattista di Inchiostro e organizzatore di Bolle di Malto – Uno dei più grandi artigiani della birra. Un ragazzo che ha dedicato la sua vita alla crescita di questo settore. Ci mancherà molto”.