L’Associazione Biellese Volontariato ricorda Carlo Pedrazzo

La morte di Carlo Pedrazzo ha rattristato Sordevolo e il Biellese intero. Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia. Anche l’Associazione Biellese Volontariato ha voluto far pervenire il suo messaggio di vicinanza: “Ricordiamo con stima e gratitudine Carlo Pedrazzo, per lungo tempo presidente dell’organizzazione della sacra rappresentazione, che le ha consentito di fare una nuova insolita esperienza in occasione dell’ultima edizione della Passione di Sordevolo. L’associazione infatti è stata presente a tutte le rappresentazioni per assistere il pubblico ed eventualmente risolvere piccoli problemi di gestione. I volontari che hanno fatto questa esperienza ne sono rimasti entusiasti; per questo tutta l’ABV lo ricorda con commozione e partecipa al dolore dei famigliari e di tutto il paese”.