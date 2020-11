Transumanza al tempo del Covid, animali in movimento per le vie di Cossato

Ha suscitato meraviglia e curiosità la transumanza che questa mattina si è materializzata in via Dante Alighieri a Cossato. Il suono dei pochi campanacci è risuonato in tutta la strada, con i residenti affacciati sui balconi ad assistere al magico passaggio. La colonna di animali è stata immortalata in vari scatti e diffusa sui social per condividere il lieto evento.