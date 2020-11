Candelo, Veronese su Casa di Riposo e Tari: "Scelte arbitrarie"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il 6 novembre 2020 su un giornale locale il Sindaco di Candelo intervistato sulla questione del ritardo nel pagamento del canone annuale della RSA da parte della cooperativa Punto Service srl che se ne è aggiudicata lo scorso anno la gestione per i prossimi 66 anni, ha dichiarato che il canone annuale 2020 è stato diviso in due rate per “aiutare la cooperativa”. Il Sindaco, a distanza di una settimana dalla scadenza della seconda rata (il 30/10/20), non sapeva ancora se fosse stata pagato o meno, giustificando tale ignoranza con la scusa di aver avuto “altro da fare”.

Come sarebbe a dire? Un buon padre di famiglia, quale è un Sindaco, dovrebbe prestare attenzione alle vicende di entrata e uscita dalla casse comunali, ancor più se si tratta di 50mila euro e non di spiccioli. La stessa leggerezza mostrata nel concedere la rateizzazione non è condivisibile e appare inusuale e inopportuno che il Comune abbia riguardo per costi e guadagni della cooperativa, dal momento che la “fu nostra casa di riposo” non è più una società partecipata del Comune ed oggi si dovrebbe guardare a tale entità economica solo come ad una fonte di reddito per il nostro paese.

Senza tacere che, anche con la più spiccata fantasia, non si ravvedono le condizioni di dilazione del pagamento, dato che Punto Service è ben lungi dall’essere sofferente, avendo incassato regolarmente per tutto il periodo Covid - come ammette lo stesso Sindaco - le rette dei degenti.