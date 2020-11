"Noi ci siamo", Nuova Assauto nella prima puntata della nuova rubrica che racconta le aziende durante la pandemia VIDEO

Su Newsbiella arriva una nuova rubrica in diretta Facebook che mira a raccontare le realtà di varie aziende del biellese in questo particolare periodo storico. A inaugurare la rubrica è stato Michele Pavan di Nuova Assauto, azienda nata negli anni ’70 che nel tempo è diventata una grande realtà nel settore automobilistico biellese. Con l'ultimo dpcm la casa automobilistica si è trovata a far parte delle attività essenziali riconosciute dalla legge e ha avuto la possibilità di rimanere aperta.

"La nostra azienda rappresenta due marchi importanti - dichiara Michele - Ford da 50 anni e dal 2012 la Hyundai. Oltre al commercio di questi prodotti ci siamo da sempre dedicati al mondo del post vendita concentrandoci sui servizi legati all'assistenza, alla riparazione e alle revisioni. Cerchiamo di dare ai nostri clienti quanti più servizi possibili". Per mantenere questo legame con i clienti, Nuova Assauto si è adoperata per creare un servizio online nel quale è possibile effettuare una videochiamata con i consulenti alla vendita e poter ricevere tutto il materiale di cui si ha bisogno: cataloghi, preventivi e anche la documentazione per acquistare un eventuale vettura.

E nel caso in cui doveste passare in concessionaria, potete stare certi che vi troverete in un luogo sicuro: per proteggere sia i dipendenti che i clienti vengono effettuate due sanificazioni, una all'ingresso e l'altra all’uscita.

Nuova Assauto si trova in Via Camillo Cavour, 75/77 a Gaglianico.

Per info: www.nuovaassauto.com.