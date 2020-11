Alluvione, lavori in corso a Campiglia. Al via la costruzione di un passaggio provvisorio per i mezzi pesanti

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per il ripristino dei danni provocati dall'alluvione di inizio ottobre a Campiglia. Per effettuare l'intervento, serve che i numerosi mezzi pesanti impiegati facciano più volte avanti e indietro, ma con la situazione attuale della viabilità in Valle Cervo risulta praticamente impossibile.

Al momento, infatti, il traffico viene deviato in salita a Quittengo e in discesa sulla strada nel lato opposto al Cervo, per arrivare alla Balma. "Nel primo caso - spiega il sindaco Maurizio Piatti - un tratto di strada risulta troppo stretto per i mezzi pesanti mentre dall'altra parte la via non è adatta a sostenere il peso di quei veicoli. Per questo abbiamo deciso di creare un" bypass" provvisorio costituito da massi e terra che si immette nel Cervo all'inizio di frazione Malpensà per poi uscire poco dopo la fine del rione. Un percorso in sicurezza studiato appositamente per i mezzi pesanti, che potranno avere un passaggio continuo ed esclusivo mentre il traffico regolare sulle strade attualmente percorribili continuerà ad esserci".

L'intervento inizierà lunedì 16 novembre: "Il lavoro dovrebbe concludersi nel giro di 10/15 giorni così tutti gli operatori, compresi quelli che stanno lavorando anche a Piedicavallo e Rosazza, potranno andare avanti indipendentemente dalla riapertura della SP 100 o di altri passaggi".